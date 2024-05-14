Прошел 'Азовсталь' и плен: на фронте погиб 'азовец' Андрей Плитус из Прикарпатья. Фото и видео

В селе Мозолевка Надвирнянского района, расположенном в Ивано-Франковской области, провели в последний путь бойца из 2-го батальона специального назначения бригады "Азов" Андрей Плитус, известного также под позывным Лемиш. Герой участвовал в обороне Мариуполя, пережил плен и вернулся на передовую.

Об этом сообщает "Общественное". Проститься с защитником пришли несколько сотен человек: родственники, собратья и односельчане.

Вспоминая своего собрата, боец Иван, известный под псевдонимом Кот, отметил, что Андрей был человеком высокой нравственности и настоящим специалистом по военному делу. По словам Ивана, Плитус принял участие в тяжелейших боях и нанес значительный урон войскам РФ.

Андрей Плитус присоединился к "Азову" еще во времена ATO. После начала полномасштабного вторжения он вернулся из учений в почти окруженный Мариуполь. Прошел бои за город и "Азовсталь".

"Он вернулся в почти окруженный Мариуполь, рискуя жизнью, потому что знал, что там его собратья. Там он сразу ворвался в бой, возглавил командование расчета. С такими людьми ты готов на все. Такие искренние, мотивированные, умные - это элитные бойцы, лучшие", - заметил Иван.

Андрей занимал должность заместителя командира минометной батареи, ответственного за работу с личным составом.

Военный погиб 6 мая 2024 года во время боя возле села Диброва Луганской области. Примечательно, что это произошло ровно через год после его обмена из плена.

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