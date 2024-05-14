Ему навсегда будет 24: в боях за Украину погиб военный со Львовщины. Фото

Украинский защитник из Львовской области Виталий Кунь погиб на фронте, защищая Родину от оккупантов. Герою навеки осталось 24 года.

О потере 13 мая сообщил Каменка-Бугский городской совет в Facebook. Воин пал 10 мая, выполняя боевое задание на Запорожском направлении.

Виталий Кунь родился 4 июня 1999 года.

Был жителем села Сапижанка в Каменка-Бугской городской громаде Львовского района Львовской области.

Меньше месяца он не дожил до своего 25-летия.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким… Никакие слова не заглушат боль утраты… Украина теряет лучших своих сыновей…" – говорится в сообщении горсовета.

О гибели Героя в сети написали близкие и друзья Виталия.

"Виталий Кунь – навсегда в строю, после многодневного боя в окружении, один на один с многочисленными врагами – подвиг достоин высших наград. Ты останешься навсегда в нашей памяти улыбающимся и жизнерадостным. Почивай с миром, воин", – написал военный Василий Ревера.

О встрече похоронного кортежа и чине похорон обещают сообщили позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин 2-го батальона специального назначения бригады "Азов" Андрей Плитус "Лемиш". Герой участвовал в обороне Мариуполя, пережил плен и вернулся на фронт. С Андреем простились в селе Мозолевка на Ивано-Франковщине.

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