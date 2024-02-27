Без единого выстрела: пулеметчик 'Людоед' рассказал, как брали в плен оккупантов. Видео

На войне есть свои законы. И один из них гласит: чем дерзче маневр, тем меньше враг его ждет. Благодаря именно таким мероприятиям украинским военным удавалось брать в плен оккупантов без единого выстрела.

Об этом рассказал 30-летний военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, пулеметчик Андрей Лимонтов с позывным "Людоед" в интервью online.ua. Он также сказал, что главное на фронте.

"Я просто не могу о некоторых вещах говорить, но бывает, что некоторые люди среди военных думают, что наша работа – это из разряда очень тяжелого, или "в один конец". Но, как показывает практика, я здесь, вроде жив пока ", – улыбается боец.

"Людоед" рассказал, что на фронте очень многое зависит от маневра и чем он дерзче, тем неожиданнее для врага.

"Бывали такие ситуации, что пленных брали без единого выстрела. Он не знал, он не ожидал, что там кто-то может быть, кроме них. Он себе идет на позицию без оружия, а пацаны подходят и говорят: "Слышишь, друг, ты в плену!" А он: "Да вы меня разводите". И такое бывало", – поделился Андрей историей с "нуля".

Главное на передовой – не бояться и не тупить, говорит разведчик.

"То есть главное – не паниковать, делать что-то, смотреть, думать и не кричать в истерике, потому что эту истерику сразу подхватят", – отметил Лимонтов.

Боец отмечает, что нужно также постоянно оттачивать свои навыки.

"С каждым боевым заданием, с каждым стрессом эта точка, где тебе тяжело, смещается и смещается. Не всегда бывают легкие операции. Бывает очень тяжело как физически, так и психологически. И когда ты можешь это выдержать и переступить через себя, то появляется какое-то новое достижение и ты можешь идти дальше", – говорит военный.

"Людоед" также рассказал о собственном пути от упорных тренировок до первых боев с оккупантами.

Отметим, что спецподразделение "Шаман" ГУР Минобороны работает эффективно как на линии фронта, так и за ней. В батальон берут украинцев, готовых уничтожать врага и защищать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы батальона "Шаман" провели успешную операцию на левобережье Херсона по очистке украинской земли от врага. Они ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ.

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