У меня совершенно нет иллюзий ни по поводу наших успехов, ни по поводу наших реальных возможностей, ни по поводу реакции российского руководства и его намерений.

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Путин будет продолжать войну.

Никакие потери или экономические неприятности не заставят его "дать заднюю", как некогда сформулировала Симоняниха. У него реверс не предусмотрен. Не по-пацански это – давать заднюю.

Я перед войной считал, что войны не будет. Не выгодно, значит, не будет. Л – логика.

Экономика растет, Крым спустили с рук, все зашибись и лучше... Зачем воевать?

Тут надо бы сказать, что Путин неадекват, но это неправда.

Он совершенно адекватен в своей системе координат. Просто система координат у него другая.

Его не волнуют людские потери – ни среди своих сограждан, ни, тем более наши.

Ему плевать на экономику, международные связи, репутацию, торговые отношения, рынки. И это вполне нормально в его миропонимании.

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У него есть цель – типа, пацан сказал – пацан сделал. И нет задней, которую любой более-менее разумный руководитель включил бы еще 4 года назад.

Конструктивно не предусмотрено. Стадо баранов, которое он ведет за собой, этого не понимает. Оно тоже думает, что вождь знает, что делает.

А вождь не знает. Он действует по наитию. Бздит, но действует. Чужими руками, чужими жизнями, чужим благополучием, будущим страны, которую он захватил вместе со своими присными он расплачивается за свою дворовую духовитость.

Он – питерская шпана и кгбшный выкормыш. Гибрид двух асоциальных сред, которые просто не могли родить что-либо нормальное.

Нам надо учитывать его психологические особенности при составлении планов на будущее.

Там нет оппозиции. Там нет сопротивления. Там никто не умеет владеть табакеркой на должном уровне. И медицина там неплохая, так что на божий промысел я бы особо не рассчитывал.

Окончание этой войны – это решение одного человека. Как и ее начало было решением одного человека.

Нет инструмента для того, чтобы отремонтировать ему привод – задней не будет, даже если утренний налет Фламинго на Москву станет рутиной.

У него не изменится психология, даже от миллионных потерь. Он весьма пожилой человек, в этом возрасте, если что и меняется, то только к худшему.

Ему безразлична экономика, нефть, бензин и вой в соцсетях. Он их просто закроет, в случае, если вообще узнает об этом вое.

Стоит серьезно отнестись к его вчерашним заявлениям, а не пугать его 40 днями перевоспитания.

Он будет дожимать.

Даже истекая кровью и харкая нефтью.

Потому что иначе пацаны обоссут, авторитет накроется.

В его системе координат, он действует здраво и последовательно. Поэтому я не вижу шансов на прекращение всего этого ужаса в ближайшее время. И реально считаю наращивание ответных ударов единственной возможной стратегией.

Но не выходом из ситуации в целом.