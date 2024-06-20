Без отца осталась 12-летняя дочь: на фронте погиб защитник с Киевщины. Фото

На Покровском направлении фронта погиб солдат ВСУ Виктор Гурок с Киевской области. Защитнику было 47 лет.

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У него осталась несовершеннолетняя дочь. О потере сообщила заместитель главы Украинского городского совета Агнесса Олкова-Михницкая.

Гурок Виктор Николаевич, 07.11.1977 г. р., родился и жил в городе Украинка Обуховского района Киевщины.

В мирной жизни мужчина работал в ПАО "Центрэнерго" и воспитывал ребенка.

Присоединившись к рядам ВСУ, стал электриком инженерно-технического взвода соответствующей роты группы инженерного обеспечения.

Солдат погиб 26 мая 2024 года в результате вражеского артиллерийского обстрела в селе Водяное Покровского района Донецкой области. Отца-защитника потеряла его 12-летняя дочь.

"Он останется всегда в наших сердцах… Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Герою!" – отметили в горсовете.

О дате, месте и времени прощания с военнослужащим громаде сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб разведчик-снайпер Владимир Остапенко с Киевской области. Жизнь защитника оборвалась в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки Покровского района Донетчины.

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