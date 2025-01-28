Без отца осталась дочь: на фронте погиб полицейский из Селидового Денис Шайдуров. Фото

На Донетчине пал украинский защитник, полицейский из города Селидово Денис Шайдуров. Герою было 42 года, дома его не дождались дочь, жена, родители и брат.

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О потере сообщила Селидовская городская военная администрация. Воин погиб 22 января в зоне боевых действий в районе Андреевки Волновахского района вследствие артиллерийского обстрела.

Денис Анатольевич Шайдуров родился 10 мая 1982 года в городе Селидово.

Учился в первой школе, Селидовском горном техникуме, а в 2010 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

Служил в Вооруженных силах Украины с 2001 года.

С августа 2003 по июнь 2024 года – в Национальной полиции.

С 7 ноября 2015 года служил старшим оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции №3 Покровского райуправления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

С июня 2024 года он был переведен в батальон особого назначения (стрелкового) Нацполиции в Донецкой области.

В декабре 2024 года уволился и вступил в ряды ВСУ, воинская часть А 4350.

17 декабря был награжден главнокомандующим ВСУ Серебряным крестом.

"Погиб за свободу и независимость Украины 22 января 2025 года во время выполнения боевых задач. Дома Дениса ждали родители, жена, дочь, брат. С глубокой грустью склоняем головы перед светлой памятью погибшего защитника!" – говорится в сообщении ГВА.