Ему навсегда будет 33: в боях Донецкой области погиб защитник из Хмельнитчины. Фото

В боях с российскими оккупантами вблизи населенного пункта Озаряновка Донецкой области погиб 33-летний Александр Зорин. Он отдал жизнь за независимость Украины, выполняя боевое задание, 18 января 2025 года.

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Об этом сообщил Исполнительный комитет Нетишинского городского совета. Александр Зорин родом из города Нетешин Хмельницкой области.

Он служил солдатом и стрелком специализированного отделения стрелкового батальона воинской части А0666. Он был верен присяге и до последнего вздоха стоял на защите родной земли.

Во вторник, 28 января, в Нетешине состоится прощание с Новейшим Украинским Героем. Траурный кортеж отправится к площади перед зданием исполкома. После прощания колонна направится в Собор святого архистратига Михаила и архангела Гавриила, где проведут чин похорон.

Кроме того, 28 января на территории Нетешинской общины объявлен день траура. Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердили гибель в боях за Украину воина Олега Кузенко из города Новый Раздел Львовской области. Ветеран АТО и в прошлом депутат областного совета, он во второй раз ушел на фронт с первых дней полномасштабной войны и фактически с тех пор считался пропавшим без вести.

В боях за Украину в Харьковской области погиб 32-летний защитник Владимир Шевчук из Кривого Рога. Он воевал в составе 71-й отдельной егерской бригады.

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