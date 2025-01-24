Считался пропавшим без вести: на фронте погиб экс-депутат Львовского облсовета Олег Кузенко. Фото

В боях за Украину погиб воин Олег Кузенко из Нового Раздола – ветеран АТО и в прошлом депутат Львовского областного совета. Он во второй раз ушел на фронт с первых дней полномасштабной войны и фактически с тех пор считался пропавшим без вести.

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Спустя почти три года родным пришло подтверждение о самом страшном. О потере также сообщил Львовский областной совет.

"Брат Олег на щите... Три долгих года поисков и надежды на чудо... Нет слов, которые вместят горе нашей потери... Мне никогда не произнести печаль и жалость... Твое искреннее сердце, твое добродушие делали тебя таким уязвимым и таким сильным одновременно, таким свободным и гордым, таким добрым и отчаянным. Такой ты был всегда, независимо от того, что происходило... Пусть легкими будут тучки, братик! И отцу привет!" – написала сестра воина Оксана.

Кузенко Олег Васильевич, 1967 года рождения, был активным общественным и политическим деятелем, депутатом Львовского облсовета шестого созыва (в 2010-2014 годах) от ВО "Свобода". Также занимал должность секретаря комиссии по инвестиционной и регуляторной политике, ТЭК, энергоэффективности и развития предпринимательства облсовета.

С молодых лет активно участвовал в студенческих акциях и протестах, Майданах. Ветеран Антитеррористической операции на Донбассе, он с первых дней полномасштабного вторжения вновь стал на защиту Украины. Служил старшим механиком-водителем механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Глава Новораздольского городского совета Ярина Яценко отметила, что Олег Кузенко был одним из первых, или и первым из громады, кто пропал без вести в этой войне еще в марте 2022 года.

"Позже его документы появились на сайтах оркост*на с подписью "200". Некоторые из списка сайта уже вернулись домой, потому что находились в плену. Я, честно говоря, не верила в то, что он погиб и, просматривая фото обменов пленными, всегда невольно искала его лицо", – отметила она.

Однако недавно пришло трагическое известие, что старший солдат Олег Кузенко погиб – 26 марта 2022 года под Попасной на Луганщине. Российские оккупанты вернули его останки во время репатриации (обмена телами погибших).

"Через почти через три года будем встречать Героя в Новом Роздоле. Активный гражданин, патриот, депутат Львовского областного совета VI созыва. От имени всей громады выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Герою!" – добавила мэр города.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Торецком направлении погиб 32-летний старший лейтенант полиции Назарий Борис со Львовской области. Воин служил в штурмовом полку "Сафари" бригады "Лють".

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