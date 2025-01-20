Без отца осталась дочь: в районе Торецка погиб 32-летний старший лейтенант полиции со Львовщины. Фото

На Торецком направлении восточного фронта в бою погиб старший лейтенант полиции Назарий Борис со Львовской области. Воин служил в штурмовом полку "Сафари" бригады "Лють".

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщил Каменка-Бугский городской совет.

Назарий Андреевич Борис, 29.05.1992 г. р., уроженец села Зимная Вода Львовского района. Работал в полиции, имел звание старшего лейтенанта.

Во время полномасштабной войны присоединился к штурмовой бригаде "Лють" Нацгвардии. Был инспектором взвода №1 роты №2 батальона №1 полка управления полиции особого назначения №1 ("Сафари").

Молодой офицер полиции погиб смертью Героя на поле боя 13 января 2025 года, в результате вражеских обстрелов в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области.

У воина остались жена и дочь, родители и брат. Прощание с защитником пройдете в городе Каменка-Бугская, похоронят его на Лычаковском военном кладбище (Марсово поле).

"Мы искренне сочувствуем скорбящей семье и родным воина. Невозможно понять боль от потери каждого нашего защитника… Вечная память Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на восточном направлении фронта погиб 33-летний защитник Тарас Чесноков со Львовской области. Он служил водителем минометной группы одного из разведбатальонов ВСУ.

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