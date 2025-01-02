Ему навсегда будет 33: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На восточном направлении фронта погиб молодой военный Тарас Чесноков из Львовской области. Он служил водителем минометной группы одного из разведбатальонов ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщил Бродовский городской совет.

Тарас Леонидович Чесноков, 1991 года рождения, был родом из села Берлин Золочевского района.

В рядах ВСУ служил водителем минометной группы взвода боевого обеспечения второй разведывательной роты второго разведывательного батальона воинской части.

"Проявил себя опытным военнослужащим, был хорошо подготовлен, имел высокую мотивацию защищать Украину и глубокое уважение от побратимов", – говорится в сообщении.

Военный погиб 29 декабря 2024 года в Донецкой области.

Бродовская громада прощается с воином в четверг, 2 января. Скорбный кортеж будут встречать на въезде в село Берлин, чин похорон состоится в церкви Святой Параскевы.

"Просим совместной молитвы за душу погибшего воина", – призвали в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Покровском погиб воин Михаил Рыжий со Львовской области. В мирной жизни он работал на шахте горномонтажником, а в рядах ВСУ был мастером второго отделения ударных БпАК.

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