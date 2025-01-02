Ему навсегда будет 33: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото
На восточном направлении фронта погиб молодой военный Тарас Чесноков из Львовской области. Он служил водителем минометной группы одного из разведбатальонов ВСУ.
Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщил Бродовский городской совет.
Тарас Леонидович Чесноков, 1991 года рождения, был родом из села Берлин Золочевского района.
В рядах ВСУ служил водителем минометной группы взвода боевого обеспечения второй разведывательной роты второго разведывательного батальона воинской части.
"Проявил себя опытным военнослужащим, был хорошо подготовлен, имел высокую мотивацию защищать Украину и глубокое уважение от побратимов", – говорится в сообщении.
Военный погиб 29 декабря 2024 года в Донецкой области.
Бродовская громада прощается с воином в четверг, 2 января. Скорбный кортеж будут встречать на въезде в село Берлин, чин похорон состоится в церкви Святой Параскевы.
"Просим совместной молитвы за душу погибшего воина", – призвали в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Покровском погиб воин Михаил Рыжий со Львовской области. В мирной жизни он работал на шахте горномонтажником, а в рядах ВСУ был мастером второго отделения ударных БпАК.
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