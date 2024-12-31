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На фронте погиб воин-шахтер из Львовской области Михаил Рудый. Фото

София Закревская
War
1 минута
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На фронте погиб воин-шахтер из Львовской области Михаил Рудый. Фото

На войне против российских кафиров погиб защитник из Львовской области Михаил Рудый. В мирной жизни он работал на шахте горномонтажником.

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Михаил, присоединившись к войску, стал солдатом, мастером второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов первого стрелкового батальона воинской части А4056. Об этом сообщили на официальной странице ГП "Львовуголь" в Facebook.

Жизнь воина оборвалась в конце этого года, 27 декабря, недалеко от населенного пункта Покровск Покровского района Донецкой области. Михаил Рудый погиб во время выполнения боевого задания по защите родной земли.

На фронте погиб воин-шахтер из Львовской области Михаил Рудый. Фото

"Администрация ГП "Львовуголь", Львовская территориальная организация Профсоюза работников угольной промышленности Украины, Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда, трудовой коллектив и профсоюзные организации шахты "Степовая", все шахтерское сообщество Прибужья глубоко скорбят по поводу смерти воина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой утраты! Склоняем головы в молитве за упокой его души", – говорится в сообщении.

В ГП "Львовуголь" рассказали, что Михаил Михайлович Рыжий родился 13.02.1989 года. Он работал горномонтажником на участке монтажа-демонтажа горного оборудования на шахте "Степовая" с 2011 года. Жил мужчина в селе Куличков Львовской области.

31 декабря кортеж с телом защитника прибыл на центральную площадь города Великие Мосты. Оттуда он отбыл в родное село Героя Куличков, где состоялся чин захоронения павшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне за независимость Украины погиб 41-летний Михаил Червоняк из Калуша в Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по сдерживанию российской агрессии в Донецкой области.

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