На фронте погиб воин-шахтер из Львовской области Михаил Рудый. Фото

На войне против российских кафиров погиб защитник из Львовской области Михаил Рудый. В мирной жизни он работал на шахте горномонтажником.

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Михаил, присоединившись к войску, стал солдатом, мастером второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов первого стрелкового батальона воинской части А4056. Об этом сообщили на официальной странице ГП "Львовуголь" в Facebook.

Жизнь воина оборвалась в конце этого года, 27 декабря, недалеко от населенного пункта Покровск Покровского района Донецкой области. Михаил Рудый погиб во время выполнения боевого задания по защите родной земли.

"Администрация ГП "Львовуголь", Львовская территориальная организация Профсоюза работников угольной промышленности Украины, Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда, трудовой коллектив и профсоюзные организации шахты "Степовая", все шахтерское сообщество Прибужья глубоко скорбят по поводу смерти воина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой утраты! Склоняем головы в молитве за упокой его души", – говорится в сообщении.

В ГП "Львовуголь" рассказали, что Михаил Михайлович Рыжий родился 13.02.1989 года. Он работал горномонтажником на участке монтажа-демонтажа горного оборудования на шахте "Степовая" с 2011 года. Жил мужчина в селе Куличков Львовской области.

31 декабря кортеж с телом защитника прибыл на центральную площадь города Великие Мосты. Оттуда он отбыл в родное село Героя Куличков, где состоялся чин захоронения павшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне за независимость Украины погиб 41-летний Михаил Червоняк из Калуша в Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по сдерживанию российской агрессии в Донецкой области.

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