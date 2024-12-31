Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб 41-летний военнослужащий из Калуша. Фото

На войне за независимость Украины погиб 41-летний Михаил Червоняк из Калуша в Ивано-Франковской области. Жизнь воина оборвалась 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по сдерживанию российской агрессии в Донецкой области.

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Об этой трагической потере сообщил председатель Калушской городской территориальной громады Андрей Найда. Михаил служил стрелком-снайпером механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, достойно и самоотверженно защищая Украину.

"К большому сожалению, 28 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по сдерживанию российской агрессии в Донецкой области Михаил Червоняк погиб.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, знакомым павшего Воина. Низкий поклон и глубокая благодарность храброму Воину за жертвенность во имя Украины! Вечная память и слава Герою Михаилу Червоняку!" – пишет городской голова.

Ранее сообщалось, что на фронте во время боя с врагом погиб военный с Киевщины Юрий Соповский. Вместе с побратимами защитник мужественно удерживал позиции "на нуле" в Бахмутском районе. К сожалению, 14 декабря он погиб в бою во время штурма россиянами наших позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта в бою оборвалась жизнь бойца ВСУ Владимира Вельгуса из Волынской области. Он служил пулеметчиком механизированного взвода. Защитнику навеки осталось 34 года.

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