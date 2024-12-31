Ему навсегда будет 34: в боях на Донетчине погиб пулеметчик с Волыни. Фото

На Покровском направлении фронта в бою оборвалась жизнь бойца ВСУ Владимира Вельгуса из Волынской области. Он служил пулеметчиком механизированного взвода.

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Защитнику навеки осталось 34 года. О потере сообщил Гороховский городской совет.

Владимир Вельгус проживал в селе Мыслино Луцкого района. Присоединившись к рядам ВСУ, стал пулеметчиком первого механизированного отделения, второго механизированного взвода одной из бригад.

В последнее время воин выполнял боевые задания на фронте под Покровском. Погиб 27 декабря в бою возле населенного пункта Волково Донецкой области.

В последний день 2024 года в громаде состоится прощание с воином-защитником. Похоронят его в родном селе. На территории громады 30-31 декабря объявлены Днями траура.

"Склоним головы – Герой возвращается домой на щите. Выражаем искренние соболезнования семье", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Донецкой области погиб 18-летний воин Сергей Капитула с Волыни. Судьба еще совсем молодого защитника была неизвестна родным долгих восемь месяцев.

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