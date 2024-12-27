Ему навсегда будет 18: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

На фронте в Донецкой области погиб 18-летний военнослужащий Сергей Капитула с Волыни. Судьба еще совсем молодого защитника была неизвестна родным долгих восемь месяцев.

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Только сейчас семье пришло официальное подтверждение о непоправимом горе. О потере сообщила глава Велимченской громады.

Сергей Валентинович Капитула был жителем села Велимче Ковельского районо. Его помнят как свободолюбивого юношу, который с детства отличался жертвенностью и любовью к Украине, был искренним патриотом родной земли.

"Сергей – воин по духу, любящий сын, заботливый брат, надежный друг и побратим. Вопреки тяжелой военной реальности сохранил доброту сердца и оставил светлое воспоминание в памяти побратимов и всех, кто его знал", – говорится в посте.

Молодой воин защищал страну в рядах 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб 28 апреля 2024 года от травм, полученных во время выполнения боевого задания в районе села Новокалиново Покровского района Донетчины.

Защитнику навеки 18 лет. У него остались родители, родные сестра и брат.

"Светлого упокоения души воина и молитвенного сопровождения. Скорбим вместе с семьей, низко склоняем головы в скорби. Выражаем искренние соболезнования родным. Информацию о времени встречи и чине захоронения сообщим позже", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в стрелковом бою с врагом вблизи населенного пункта Загрызово на Харьковщине погиб 22-летний воин Максим Томчук из Волынской области. Он был младшим сержантом 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ.

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