Ему навсегда будет 22: на фронте погиб защитник с Волыни. Фото

На фронте погиб молодой воин Максим Владимирович Томчук из села Малиновка Волынской области. Защитнику было всего 22 года.

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Трагическое известие о гибели воина поступило в Рожищенский городской совет в день Рождества Христова. Как стало известно, жизнь защитника оборвалась 21 декабря 2024 года в стрелковом бою с врагом вблизи населенного пункта Загрызово Харьковской области.

Максим Томчук был младшим сержантом 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ.

"Выражаем искренние соболезнования семье, скорбим и разделяем боль от этой невосполнимой потери. Траур по погибшему Герою продлится с 25 по 27 декабря 2024 года включительно. В эти дни в Рожищенской громаде должны быть приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций", – говорится в сообщении.

О дате и времени захоронения защитника Украины в громаде сообщат позже.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный с Киевщины Алексей Дивнич. Жизнь защитника Украины оборвалась в мае 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северском направлении погиб наводчик из рядов 115-й ОМБр Василий Магеровский из Львовской области. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, воевал на разных горячих участках фронта. Защитнику теперь навеки 40 лет.

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