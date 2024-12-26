Ему теперь навеки 40: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На Северском направлении погиб наводчик из рядов 115-й ОМБр Василий Магеровский со Львовской области. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, воевал на разных горячих участках фронта.

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Защитнику теперь навеки 40 лет. О потере сообщили его родные, а также Золочевский городской совет.

"Страшная война приносит злые известия даже в Сочельник. Адская боль, печаль, слезы, отчаяние... Сердце разрывается, когда сообщают о гибели родного человека. В бою за Родину погиб смертью Героя брат моего мужа", – написала в Facebook Наталья Магеровская.

Василий Николаевич Магеровский, 1984 года рождения, был родом из Золочева. С марта 2022 года он с оружием в руках защищал семью и страну на разных направлениях фронта. Служил наводчиком комендантского взвода 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Родные рассказывают, что мужчина был жизнерадостен, исполнительен и общителен. Каждое непростое дело и трудности воспринимал как вызов, который нужно преодолеть. Он был мужественным и самоотверженным бойцом.

Верный военной присяге, мужественно исполнив свой гражданский долг, солдат Василий Магеровский погиб 22 декабря 2024 года в результате вражеского обстрела из РСЗО во время выполнения боевого задания недалеко от села Озерное Краматорского района Донетчины.

"Пусть светлая и вечная память о нашем защитнике Василии навсегда останется в наших сердцах, а Бог дарит ему Царство Небесное и вечный покой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким…" – отметили в громаде, добавив, что о встрече Героя и чине похорон проинформируют дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, война против российского агрессора унесла жизнь 31-летнего нацгвардейца Назара Кузьмы со Львовщины. Свой последний бой командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" принял на Покровском направлении фронта.

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