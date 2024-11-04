Отдал жизнь за Украину: в результате попадания FPV-дрона на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Война против российского агрессора унесла жизнь молодого воина-нацгвардейца Назара Кузьмы из Львовской области. Свой последний бой командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" принял на Покровском направлении фронта.

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Защитнику навеки остался 31 год. О потере известил Золочевский городской совет.

Назар Игоревич Кузьма, 1993 года рождения, был родом из села Скварява. Он окончил лицей им. Василия Симоненко, а также ВНМУ.

На военную службу его призвали еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ – 13 марта 2022 года.

Он присоединился к 15-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады "Кара-Даг" (15 БрОП, в/ч 3029).

Молодой воин имел звание сержанта, был внешним пилотом (оператором) беспилотных летательных аппаратов и командиром отделения управления минометной батареи 3-го батальона оперативного назначения.

Верный военной присяге в бою за Родину он проявил стойкость и мужество. Погиб 1 ноября 2024 года в результате попадания FPV-дрона возле населенного пункта Петровка Покровского района Донетчины.

Встреча погибшего Героя запланирована 4 ноября на площади Независимости в Золочеве. О времени и месте захоронения воина землякам сообщат дополнительно.

"Имел честь знать этого человека лично – преданного патриота, который пожертвовал самым дорогим ради свободы и будущего Украины. С самого детства и юности он питал преданность украинскому народу. Его смелость навсегда останется примером для всех нас, а жертвенность Назара будет поводом для чествования его вечной памяти в наших сердцах и душах! Родным и близким – сил пережить это горе. Мои искренние соболезнования!" – написал в Facebook Андрей Тарнавский.

У Назара Кузьмы остались родители и брат, тоже защищающий Украину на передовой.

"Еще одна жизнь за нашу с вами свободу. Еще одно горе в украинскую семью. Никогда не забудем его мужество и отвагу. Сочувствуем тяжелой потере родным и близким. Пусть Господь дает вам силы выдержать это страшное горе. Вечная память Защитнику Украины", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донетчины погиб 31-летний воин Иван Великий со Львовщины. Он служил в составе 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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