Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

На фронте 27 октября во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб украинский военный из села Туринка Иван Великий. Украинскому защитнику был всего 31 год.

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Печальное известие сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предложил почтить светлую память воина минутой молчания.

Иван Великий служил в составе 60-й отдельной механизированной бригады. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевой задачи на территории Краматорского района Донецкой области.

Иван родился и большинство своей жизни прожил во львовской Туринке, принадлежащей к Жовковской городской громаде. Воин оставил маму, двух сестер, бабушку, племянников, крестников, друзей и побратимов.

30 октября был объявлен Днем траура в Жовковской громаде. В 11:30 в Жовкве попрощались с Иваном, после чего печальная процессия отправилась в Туринку, в родной дом Героя. Службу по погибшему провели в местном храме Преподобной Параскевии.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Механиков. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 октября. Церемония прощания с защитником Украины состоится 31 октября, а похоронят героя на Аллее Славы.

Во время лечения и реабилитации после полученного ранения скончался военный из Киевщины Сергей Таванец. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 октября.

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