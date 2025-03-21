Без отца осталась дочь: в боях Донецкой области погиб видеограф 'Общественного' Кирилл Поликевич. Фото

Защищая Украину, погиб видеограф "Общественного" Кирилл Поликевич. Свой последний бой он принял 16 марта в Донецкой области.

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У Героя остались жена и 8-летняя дочь София. О потере сообщило "Общественное Днепр".

Гибель Кирилла Поликевича "Общественному" подтвердила его жена Ольга.

Издание рассказало, что родился и вырос Кирилл в Днепре.

В декабре 2008 года пришел еще на областное телевидение инженером отдела компьютерного монтажа. Работал на межрегиональном утреннем проекте "Утро на Общественном". В 2020 году стал видеографом.

В ряды Вооруженных сил Украины Поликевич попал по мобилизации 28 июня 2023 года. Служил в бригаде противовоздушной обороны, затем защищал Украину на восточном направлении, где вместе с побратимами дважды выходил из окружения войск РФ.

После реабилитации Кирилл продолжил службу в Херсонской области, откуда снова попал на восток. Был гранатометчиком мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В феврале 2025 года от командира получил почетную награду "Пехота Вооруженных сил Украины".

"Кирилл был очень хорошим человеком, сдержанный, но с улыбкой на лице. Я успела поработать с ним всего полтора месяца до того, как он пошел служить. Но, несмотря на это, каждый раз, когда был в Днепре и забегал на филиал, мы садились в моем кабинете и разговаривали. В последний раз он приходил 26 декабря 2024 года. Тогда как раз были блекауты… Мы просидели где-то час в кабинете в полумраке, просто разговаривали… О жизни, о его службе (тогда он был на Херсонском направлении, а эти места я хорошо знаю), о семье, строили уже планы на его возвращение на работу. Это действительно трагедия для всей семьи Общественное Днепр", – отметила менеджер "Общественное Днепр" Екатерина Лысюк.

О Кирилле у его коллег остались самые светлые воспоминания.

"Он был очень классным человеком! Всегда поможет, всегда поддержит. Мы обожаем его... Обожали. Лично для меня он был не просто коллегой, он — как брат. Мы часто с ним переписывались, насколько это у него получалось... Я все еще в шоке... Все коллеги в шоке", — рассказала видеограф издания Ольга Ким.

Прощание с военным состоится 21 марта в Днепре. У него остались жена и 8-летняя дочь София. В апреле Кириллу Поликевичу должно было исполниться 43 года.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Курщины погиб бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA Артур Шибалов. Он мечтал снимать кино и писать книги. Однако ушел в вечность 26-летним, не успев воплотить в жизнь свои мечты и творческие планы.

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