Без отца осталась дочь: в боях на Донетчине погиб молодой защитник с Хмельнитчины. Фото

На восточном фронте во время штурма вражеских позиций погиб боец ВСУ Роман Сик родом из Хмельницкой области. Ему было всего 30 лет.

Без отца-защитника осталась его дочь. О потере сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жестокая война унесла еще одну молодую жизнь..." – написал он.

Отмечается, что Сик Роман Владимирович, 05.12.1992 года рождения, был жителем села Лисец Дунаевецкой объединенной территориальной громады.

Его жизнь оборвалась 10 октября на фронте в Донецкой области – возле села Егоровка.

Экс-нардеп Владимир Мельниченко отметил, что Роман погиб в результате штурмовых действий позиций врага.

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Молодой защитник навсегда улетел в Небесное войско, без самого родного человека остались мать, жена и несовершеннолетняя дочь.

"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", "В скорби и молитве поклоняемся Герою доземно, чтя память верного сына Украины. Искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память и слава Герою", – написали в Facebook представители громады.

О дате и времени прощания с погибшим воином Романом Сиком землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.

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