Последний бой принял под Соледаром: на фронте погиб 23-летний защитник из Кривого Рога. Фото

В боях на Соледарском направлении погиб 23-летний воин бригады "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Он служил в ВСУ и до полномасштабного вторжения – отбивал нападения захватчиков, когда те только прикрывались непризнанными республиками.

Защитник мечтал о настоящей любви, но говорил, что из-за войны не может себе этого позволить. С Героем попрощались в родном крае 11 октября, сообщает "Весь Кривой Рог" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Криворожец Сыпко Владислав Дмитриевич, 01.03.2000 года рождения, защищал Украину с оружием в руках во время Операции объединенных сил на Донбассе. Новый контракт с ВСУ подписал буквально за несколько дней до начала полномасштабной войны.

Защитник присоединился к рядам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". С побратимами прошел бои на Киевщине, позже воевал на Донетчине.

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Последний бой Владислав принял 6 октября на Соледарском направлении – его молодую жизнь оборвал вражеский артиллерийский обстрел.

Его брат по оружию на псевдо "Алькапоне" отметил, что Владислав хорошо воевал. Они были знакомы более трех лет и оба с первых дней войны защищали страну в рядах армии.

Траурная церемония прошла 11 октября. Вечный покой Герой нашел в Секторе почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

"Говорил, что очень хочет полюбить девушку, но из-за войны не может себе этого позволить… Близкие запомнят бойца улыбающимся и добрым человеком. Побратимы – хорошим солдатом и достойным сыном своей страны", – говорится в сообщении "Первого городского телеканала one.kr .ua".

За мужество и отвагу Владислав Сыпко посмертно награжден нагрудным знаком за "Заслуги перед городом III степени" и отличием "Гордость Долгинцевского района".

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с врагом 6 октября погиб 25-летний воин Дмитрий Жолоб с Ривненщины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Лимана на Харьковщине.

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