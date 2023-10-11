Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб военный с Ривненщины. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб 25-летний воин из Ривненской области Дмитрий Жолоб. Он встал на защиту Украины еще в марте 2022 года.

Свой последний бой Герой принял в Харьковской области 6 октября: вблизи села Лиман Первый он получил смертельное ранение. Трагическое известие сообщил городской голова Вараша Александр Мензул.

"Грустное известие – в боях за Украину погиб Дмитрий Петрович Желоб. 25-летний житель Вараша 6 октября получил смертельные ранения в бою у села Лиман Первый Купянского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

Мензул рассказал, что будущий воин родился в Вараше. Там же окончил лицей, а дальше – учился на слесаря по ремонту автомобилей во Львовском высшем профессиональном училище автотранспорта и строительства.

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В течение 2018-2019 годов Дмитрий Жолоб отслужил срочную службу: сначала в 1121 учебном зенитном ракетном полку, впоследствии – стрелком-зенитчиком в 32 реактивном артиллерийском полку ВМС ВСУ.

А буквально с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины от российского вторжения.

"В начале марта 2022 года младшего сержанта мобилизовали в ряды армии для защиты нас с вами от оккупантов. Служил главным сержантом в 115-й отдельной механизированной бригаде.У нашего Героя осталась жена, мать. Искренние соболезнования семье, близким и друзьям... О дате и времени прощания сообщу позже", – отметил мэр Вараша.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 24-летний защитник Тернопольщины. Виталий Трембач из Збаража до полномасштабного вторжения служил в полиции. Свой последний бой он принял 3 октября.

Также сообщалось, что, защищая Украину, погиб пограничник из Хмельнитчины. 28-летний Андрей Юзьков в свое время принимал участие в сдерживании российской агрессии в Донбассе, а затем пошел работать в Государственную пограничную службу Украины.