Впереди была целая жизнь: в боях за Украину погиб 24-летний защитник из Тернопольщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб 24-летний защитник Виталий Трембач из Збаража, что на Тернопольщине. Молодая жизнь воина оборвалась 3 октября.

Трагическое известие о гибели военного сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский. Збаражанин погиб во время боевых действий недалеко от Бахмута.

Виталий, которому только летом исполнилось 24 года, был рядовым полиции. В родном городе с защитником простились 9 октября.

"Лишь 24 года исполнилось летом рядовому полиции Виталию Трембачу. А третьего октября враг безжалостно оборвал молодую жизнь, перечеркнув все планы и мечты воина. Искренне сочувствуем семье нашего мужественного земляка, разделяем материнское горе", – написал мэр города.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб еще один мужественный воин, пограничник Андрей Юзьков из Хмельницкой области. За плечами у него была служба в ДШУ и участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на фронте, защищая Украину, героически погиб музыкант из Ивано-Франковска, пластун, общественный активист Андрей Чепиль. Он воевал с врагом на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

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