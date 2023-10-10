Ему навсегда будет 28: защищая Украину, погиб пограничник c Хмельнитчины. Фото

В боях за Украину погиб еще один мужественный воин – пограничник Андрей Юзьков из Хмельницкой области. За плечами у него была служба в ДШВ и участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Ему навсегда осталось 28 лет. О потере сообщило Территориальное управление Службы судебной охраны в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Хмельницкая область потеряла еще одного достойного сына. Еще в одном доме поселилось горе… В нашей памяти ты навсегда останешься искренним, жизнерадостным и улыбающимся Андреем, который всегда придет на помощь. Вечный покой твоей души, Герой. Почивай с миром", – говорится в сообщении.

Юзьков Андрей Геннадиевич родился 6 декабря 1994 года в городе Шепетовка на Хмельнитчине. После окончания местной гимназии №4 сразу же пошел на срочную службу в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Когда Россия впервые напала с оружием на Украину, мужчина встал на защиту родной земли – в 2016-2018 годах сражался в рамках антитеррористической операции (АТО) на востоке. Позже стал пограничником.

Неизвестно, в какой бригаде во время полномасштабной войны служил солдат Юзьков. В то же время отмечается, что его жизнь оборвалась 8 октября во время выполнения боевой задачи. Очевидно, он погиб на Черниговщине, защищая Новгород-Северскую городскую территориальную громаду.

"Андрей был настоящим Героем, воевавшим за нашу мирную жизнь, за счастливое будущее своей семьи, за независимость Украины. Мы будем помнить его жертву и славу как Героя-защитника, пожертвовавшего собственной жизнью за нашу страну", – говорится в сообщении на Facebook-странице громады.

Там выразили глубокое соболезнование и разделили боль потери вместе с его родными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в возрасте 56 лет не стало "киборга" Виталия Баранова. Опытный воин в свое время руководил десантниками и защищал ДАП, а с полномасштабной войной возглавил 206-й батальон 241-й бригады ТРО и участвовал в боях на юге и востоке Украины.

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