'Человек с большим сердцем': умер 'киборг', командир батальона ТРО Виталий Баранов. Фото

Подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны с РФ, "киборг" Виталий Баранов умер 8 октября в возрасте 56 лет. Воин руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а с началом масштабного российского вторжения возглавил одно из подразделений терробороны, участвовал в боях на юге и востоке Украины.

Трагическую весть сообщили друзья Виталия Баранова в Facebook. "Не стало, тебя, Виталий Баранов... Комбат 90 ДШБ, комбат 206-го батальона. Везде, где было тяжело и опасно, ты был всегда один из первых. Твое слово, мнение, позиция были всегда сильными и решающими там, где была сложно. Твоя жизнь – это постоянная борьба, борьба мудрого воина. Вечная тебе слава, друг! Честь", – написал ветеран АТО Константин Винниченко.

"Виталий Баранов… Киборг, командир 206 батальона 241 бригады ТРО. Человек с большим сердцем, сердце которого не выдержало…", – написала в Facebook координатор Уполномоченного по лицам пропавших без вести Мария Петришин.

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Виталий Баранов родился 10 апреля 1967 года в городе Коростышеве Житомирской области. В 1988 году окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно-командное училище, до 2004 года служил в ВСУ. В 2004 году уволился в запас, затем занимался бизнесом.

В 2014 году пошел в военкомат, но ему отказывали. В итоге, в сентябре 2014 года был мобилизован в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Подразделение выполняло боевое задание в Донецком аэропорту и окрестностях Донецка: в Опытном, Водяном, Песках.

С января 2015 возглавил командование батальоном, в сентябре того же года был демобилизован в запас. Работал помощником главы общественной организации "Общество содействия обороне Украины".

С августа 2022 командовал 206-м батальоном ТРО.

"Мы воевали с рашистами на Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине и несколько месяцев обороняли Бахмут. Наши ребята везде, в каком бы регионе ни были, делают большое дело, защищают родную землю и рискуют собственной жизнью. Но именно под Бахмутом было особенно горячо ". В буквальном смысле этого слова. Именно во время обороны этого города наше подразделение понесло наибольшие потери", – рассказывал Виталий в интервью АрмияInform.

Он также говорил, что именно на войне проявляются как лучшие, так и самые плохие качества человека.

"Война "просвечивает" любого лучше, чем самый современный диагностический аппарат", – отмечал подполковник.

За личное мужество, добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинских обязанностей Виталий Баранов был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (2015) и II степени (2016).

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте, защищая Украину, героически погиб музыкант из Ивано-Франковска, пластун, общественный активист Андрей Чепиль. Он воевал с врагом на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

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