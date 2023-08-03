Без отца осталась маленькая дочь: на Прикарпатье простились с пограничником, погибшим в боях за Украину. Фото

На Прикарпатье 2 августа провели в последний путь защитника Назара Христана. 34-летний пограничник из Ивано-Франковской области защищал Украину от российской агрессии еще до начала полномасштабного вторжения.

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У воина остались мама, жена и маленькая дочь. Фотографии с прощания с Героем опубликовали на Facebook-странице Печенежинской территориальной громады.

"В Ивановке простились с погибшим воином Назаром Христаном. Счастливые годы жизни он провел в Молодятине вместе с создавшейся семьей. С женой воспитывали маленькую дочь, имели общие планы и надежды. Он был настоящим борцом, светлым человеком, авторитетом для собратьев. Свой последний бой Назар принял в Донецкой области. Погиб смертью храбрых, дав каждому из нас шанс на счастливое будущее в свободной Украине", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, Назар погиб 28 июля в боях близ Курдюмовки на Бахмутском направлении. Инспектор Госпогранслужбы защищал Украину еще до начала полномасштабного вторжения

Герою было всего 34 года.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб сержант из Прикарпатья, награжденный Залужным. Сержант ВСУ Андрей Задорожный из Ивано-Франковской области вывел 44 побратимов из минного поля под Бахмутом, за что и получил награду.

Также сообщалось, что на фронте погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский. О 39-летнем воине побратимы вспоминают как о мужественном и высокопрофессиональном военном.