Без отца осталась маленькая дочь: на Прикарпатье простились с пограничником, погибшим в боях за Украину. Фото
На Прикарпатье 2 августа провели в последний путь защитника Назара Христана. 34-летний пограничник из Ивано-Франковской области защищал Украину от российской агрессии еще до начала полномасштабного вторжения.
У воина остались мама, жена и маленькая дочь. Фотографии с прощания с Героем опубликовали на Facebook-странице Печенежинской территориальной громады.
"В Ивановке простились с погибшим воином Назаром Христаном. Счастливые годы жизни он провел в Молодятине вместе с создавшейся семьей. С женой воспитывали маленькую дочь, имели общие планы и надежды. Он был настоящим борцом, светлым человеком, авторитетом для собратьев. Свой последний бой Назар принял в Донецкой области. Погиб смертью храбрых, дав каждому из нас шанс на счастливое будущее в свободной Украине", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, Назар погиб 28 июля в боях близ Курдюмовки на Бахмутском направлении. Инспектор Госпогранслужбы защищал Украину еще до начала полномасштабного вторжения
Герою было всего 34 года.
Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб сержант из Прикарпатья, награжденный Залужным. Сержант ВСУ Андрей Задорожный из Ивано-Франковской области вывел 44 побратимов из минного поля под Бахмутом, за что и получил награду.
Также сообщалось, что на фронте погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский. О 39-летнем воине побратимы вспоминают как о мужественном и высокопрофессиональном военном.
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