Являлся образцом для всего сержантского состава: на фронте погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский. Фото

На войне против российских окупантов погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, мастер-сержант Антон Усовский, имел позывной "Шаман". Украинский защитник полег во время исполнения служебных обязанностей.

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Об этом сообщили на странице бригады в Facebook. В последний путь Героя проведут в Киеве 5 августа.

Антону Усовскому навсегда останется 39 лет. Собратья отзываются о погибшем, как о мужественном и высокопрофессиональном военном и настоящем человеке.

"Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава. Искренние слова сострадания и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Почивай с миром, Друг Шаман!"

Когда и где погиб боец, не сообщается. Известно, что 68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сражается на восточном направлении. Очевидно, оттуда Антон Усовский и возвращается на щите.

Отпевание и прощание с Героем состоится в субботу, 5 августа, в Михайловском соборе Киева. Церемония начнется в 12.00.

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