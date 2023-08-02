Погиб с оружием в руках: в боях за Украину получил смертельное ранение молодой защитник из Кривого Рога. Фото

В Донецкой области вблизи Старомайорского во время выполнения боевого задания пал смертью храбрых защитник Украины Денис Павлюк (позывной "Поттер"). Трагедия произошла 20 июля.

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Герой служил в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й Криворожской бригады ТрО. О смерти разведчика 1 августа сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба "Арея".

Побратимы нашего защитника поделились его фотографией. Известно, что "Поттеру" было 28 лет. Дата его рождения: 16.01.1995.

"Денис погиб как мужчина, на своей земле, с оружием в руках! Мы будем помнить о его подвиге всегда и о нем будут знать будущие поколения, ради которых мы отдаем самое ценное – свою жизнь!" – написали военнослужащие.

Представители батальона выразили соболезнования родным и близким погибшего. "Вечная память... Отомстим!" – заявили воины.

Местная ТРК "Рудана" передает, что похороны Павлюка состоялись в Терновском районе Кривого Рога. Он сражался в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Последним для него стал стрелковый бой 20 июля вблизи Старомайорского.

Родственники Героя рассказали, что он был заграницей, когда началась полномасштабная война. Мужчина вернулся в Украину, чтобы бороться с российскими оккупантами.

В мирной жизни воин был машинистом электровоза. "Помню его с детства, это был золотой ребенок, мамина гордость… Всегда волновался за маму и успокаивал: "Главное – Победа. И Победа будет!"" – рассказала Ольга, двоюродная тетя Павлюка.

У "Поттера" остались родители и любимая девушка, на которой он планировал жениться после окончания войны.

Похороны украинского воина:

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за свободу и будущее Украины погиб 44-летний уроженец Вараша Ривненской области Олег Бирюк. Мужчина записался в ряды защитников страны добровольцем.

– На фронте также погиб воин из Одесской области Станислав Янский. Гвардеец из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" получил тяжелое ранение, две недели находился в больнице, но спасти его не удалось.

– 29 июля в Луганской области в боях с российскими захватчиками погиб старший сержант Национальной гвардии Роман Приймак.

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