Ему навсегда останется 20: в Луганской области погиб старший сержант Нацгвардии Роман Приймак из Прикарпатья. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб старший сержант Национальной гвардии Роман Приймак. Герой отдал свою жизнь 29 июля в Луганской области.

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Роман был родом из Прикарпатья. О его смерти сообщил глава Богородчанской громады Ростислав Заремба.

Украинскому защитнику навсегда останется 20 лет.

"Роман Приймак, 2003 г. р., светлый и добрый ребенок, а на войне – старший сержант, командир отделения Национальной гвардии Украины. Полег в бою 29 июля 2023 года в результате минометных обстрелов возле с. Шипиловка Луганской области, в районе Серебрянского лесничества. Вечная память и вечная слава герою!" – отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривне простились с молодым командиром стрелкового взвода. 28-летний офицер ВСУ Юрий Высоцкий в мирной жизни был юристом. Свой последний бой он принял 20 июля в населенном пункте Нью-Йорк Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 июля в ожесточенных боях у поселка Курдюмовка под Бахмутом погиб уроженец Ивано-Франковской области, инспектор Госпогранслужбы Назар Христан. Дома его ждала маленькая дочь, жена и пожилая мать.

– Раньше в боях под Бахмутом не стало 28-летнего бойца Даниила Буряка с позывным "Голливуд". Герой был родом из Мелитополя в Запорожье.

– На Донетчине погиб смертью храбрых 23-летний солдат Назар Вознюк из Ривненской области. Защитник получил несовместимую с жизнью взрывную травму.