Ему навсегда будет 28: в боях под Бахмутом погиб воин из Мелитополя с позывным 'Голливуд'. Фото

В боях за независимость Украины под Бахмутом Донецкой области погиб 28-летний боец Даниил Алексеевич Буряк с позывным "Голливуд". Герой был родом из Мелитополя на Запорожье.

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Для него война началась еще в 2014 году, когда Буряк ушел добровольцем в зону АТО. Об этом сообщило издание "РИА-Мелитополь" со ссылкой на сообщение друга погибшего воина.

Отмечается, что "Голливуд" – также участник боевых действий в Киеве, защитник Мариуполя, участник боевых действий на Донецком направлении. Во время обороны Мариуполя получил ранения и потерял документы, а поскольку еще и его родной город находится в оккупации – имел проблемы с оформлением в ВС Украины.

"За период службы в Марике не получал никаких выплат. Только значок и грамоту от ГУР. Но парень не потерял мотивацию воевать за родную страну, потому что был настоящим козаком", – отметили в сообщении.

Также там добавили, что Даниил учился в Мелитопольской школе №7, затем окончил Мелитопольское высшее профессиональное училище №40. Парень рано остался сиротой. Похоронят Героя в Киеве.

Напомним: также в бою за независимость Украины оборвалась жизнь 29-летнего воина из Ковеля Волынской области Юрия Корецкого. Герой погиб около 5.30 утра 28 июля. Его отец поделился последним фото сына, которое тот сделал на фронте только накануне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июля на Хмельнитчине попрощались с защитником Украины Валерием Медвидем. Уроженец села Варивидки Белогорской общины погиб в бою под Авдеевкой 17 июля;

– на Волыни простились с 23-летним военным Павлом Прыщуком. Командир гранатометного отделения взвода штурмовиков погиб в результате вражеского артобстрела возле села Старомайорское в Донецкой области, которое на днях было освобождено от агрессора.