В боях за Украину погиб молодой защитник из Волыни: отец показал последнее фото Героя, сделанное на фронте

В бою за независимость Украины оборвалась жизнь 29-летнего воина из Ковеля Волынской области Юрия Корецкого. Герой погиб около 5.30 утра 28 июля.

Видео дня

О тяжелой потере сообщил в Facebook отец военного Юрий Корецкий. Он поделился последним фото сына, который он сделал на фронте только накануне.

"5.30...утра... в бою погиб мой сын Юрий... Вчерашнее фото...последнее... Теперь перед Богом...Воин", – написал Корецкий.

Напомним: только накануне на Волыни простились с другим молодым воином, 23-летним Павлом Прищуком. Командир гранатометного отделения взвода штурмовиков погиб в результате вражеского артобстрела возле села Старомайорское в Донецкой области, которое на днях было освобождено от агрессора. Жители города Горохов живым коридором провели своего защитника в последний земной путь.

В связи с потерей в Гороховской общине объявили Дни траура и попросили граждан воздержаться от развлекательных мероприятий, приспустить государственные флаги на учреждениях и заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Хмельнитчине 26 июля простились с защитником Украины Валерием Медвидем. Уроженец села Варивидки Белогорской общины погиб в бою под Авдеевкой 17 июля;

– также 26 июля на Волыни попрощались с погибшим на войне защитником Ярославом Федорцем. Воину было 25, его молодая жизнь оборвалась в боях за Украину, ее свободу и независимость под Бахмутом.