Врачи боролись за его жизнь две недели: скончался 25-летний воин бригады 'Кара-Даг', получивший тяжелое ранение на фронте. Фото

В боях за Украину отдал жизнь воин из Одесской области Станислав Янский. Гвардеец из 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" получил тяжелое ранение на фронте, медики в течение двух недель боролись за его жизнь, однако в конце концов сердце защитника остановилось 30 июля.

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Герою было всего 25 лет. О смерти Станислава сообщили в Яськивской громаде, откуда был родом защитник.

"Снова страшное известие. Погиб Герой Украины наш земляк житель села Троицкое Янский Станислав Вячеславович", – говорится в сообщении.

Издание MV.org.ua пишет, что ставшие смертельными ранения Станислав Янский получил в боях на Запорожье, на Мелитопольском направлении. В течение двух недель он отчаянно боролся за жизнь.

"30 июля Украина потеряла своего Героя, защитника, который с первых дней войны, оставив морское дело, встал на защиту нашей земли. После тяжелого ранения на поле боя, проведя почти 2 недели в борьбе за жизнь, умер 25-летний Станислав Янский. Он был гвардейцем 15-й Бригады оперативного назначения Кара-Даг", – говорится в сообщении.

На малой родине воина, в селе Троицкое Яськивской территориальной громаде, до последней минуты верили, что и из битвы со смертью Станислав выйдет победителем.

"Ждало чуда все село Троицкое, надеялись и молились, что Станислав выйдет из комы после тяжелого ранения. Но чуда не произошло! Он мужественно боролся даже в больнице, но... Светлая и вечная память Герою! К сожалению, Герои также умирают", – написала землячка Станислава, Светлана Лозинская, в комментариях под сообщением о его гибели.

Те, кто знал Станислава, воевал с ним бок о бок, говорят: он был прирожденным воином.

"Я со Славкой вместе служил... Это был действительно герой, человек, которому не нужно было объяснять "почему". Ему хватало знать задачу... Мало таких среди нас", – отметил побратим воина, Василий Гайдейчук.

"Станислава все запомнили как мужественного, выносливого, патриотического воина. Своим оптимизмом и добротой он поддерживал своих побратимов на поле боя и не позволял отчаяться близким и друзьям в тылу", – отмечает издание MV.org.ua.

В Яськивской громаде сообщили, что прощание с Героем состоится 3 августа в его родном селе Троицкое. Тех, кто хочет отдать честь подвигу воина, приглашают присоединиться к коридору Почета, который будет выстраиваться в 9 часов утра возле магазина "Анушка" и растянется до дома Станислава по улице Щорса, 46. Там его и проведут в последний путь.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкасской области простились с 28-летним воином, погибшим в боях за Украину. Владислав Кулик погиб 24 июля под Бахмутом Донецкой области.

Также сообщалось, что на фронте погибли сразу четыре бойца полка Калиновского. Потери понесли батальон "Литвин" и батальон "Волат". Позывные и имена добровольцев не разглашаются в целях безопасности их родственников.