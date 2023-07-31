Без отца остался маленький сын: в Черкасской области попрощались с 28-летним воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Черкасской области простились с защитником Владиславом Куликом, который погиб в боях за Украину. Герою, павшему под Бахмутом 24 июля, в июне исполнилось 28 лет.

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У него остался пятилетний сын Матвей. Об этом сообщили в Тальновской городской территориальной громаде.

В Тальновской городской территориальной громаде 30 июля простились с защитником Владиславом Куликом. Воин пал в бою с врагом под Бахмутом 24 июля.

"Жители громады в глубокой скорби провели в последний путь верного сына Украины, нашего земляка, мужественного воина – Кулика Владислава Яковлевича. Его подвиг – это героическая история нашего государства, наша вечная память и невыразимая боль… Наша громада запомнит Владислава Кулика отважным и смелым патриотом, искренним и верным побратимом, прекрасным человеком, которого уважали родные, друзья, коллеги, боевые товарищи", – отметили на странице громады в Facebook.

Там рассказали, что Владислав Кулик родился 19 июня 1995 года в селе Соколовочка.

"Вырастал хорошим, искренним ребенком. Упорный паренек был активным во всем, трудолюбивым, ответственным. Спешил всем помочь и утешить. Уважал родителей и односельчан. Любили юношу и в местной школе, потому что отличался усердием и любознательностью. Особенно интересовала Владислава техника, он любил что-то ремонтировать, мастерить, чинить. Поэтому, окончив Соколовецкую общеобразовательную школу, юноша поступил в Черкасский профессиональный автодорожный лицей и получил профессию автомеханика", – вспоминают земляки Владислава.

Получив профессию, Владислав переехал в Черкассы. Там встретил любимую девушку Елену, на которой женился. У супругов родился сын Матвей.

"Владислав гордился своей семьей, заботился о самых дорогих. Мечтал о счастливой семейной жизни, об уюте и благополучии, о достойном будущем. Но все его планы и надежды перечеркнула проклятая к*цапская орда, которая ворвалась в нашу мирную жизнь, разрушила ее, изуродовала, искалечила судьбы миллионов людей", – отметили в Тальновской городской территориальной громаде.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Владислав с семьей вернулся на малую родину, в село Кобринова Гребля Тальновского района. Там устроился на Тальновский комбинат хлебопродуктов, где работал в течение года войны. Затем отправился на фронт.

"20 февраля 2023 года Владислав Яковлевич стал на защиту Родины, потому что больше всего верил в ее Победу. Защищал Украину ради своего маленького сыночка, ради миллионов украинцев, ради нас с вами", – отметили земляки воина.

24 июля 2023 года старший водитель стрелковой роты Владислав Кулик погиб при выполнении боевого задания в районе города Бахмут Донецкой области. В июне ему исполнилось 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривне простились с молодым командиром стрелкового взвода. 28-летний офицер ВСУ Юрий Высоцкий в мирной жизни был юристом. Свой последний бой он принял 20 июля в населенном пункте Нью-Йорк Донецкой области.