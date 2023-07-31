Черный день для беларусских солдат в Украине: на фронте погибли сразу четыре бойца полка Калиновского

31 июля стало известно о гибели на фронте четырех воинов беларусского Полка им. Кастуся Калиновского, защищавших Украину от российских оккупантов. Ранее в этот же день о потери одного Героя сообщило объединение "Пагоня".

Видео дня

"Полк Калиновского скорбит со всем беларусским народом, пережившим очередную жертву. Жертву в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших братьев и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей", – сообщила пресс-служба полка в Telegram.

Потери понесли батальон "Литвин" и батальон "Волат". Позывные и особенно имена добровольцев не разглашаются в целях безопасности их родственников.

Представители полка отметили, что поддерживают связь с семьями и друзьями покойных. "Рано или поздно имена погибших будут с гордостью звучать в родной Беларуси! Они прозвучат в названиях улиц, в учебниках истории и в песнях родного народа", – уверены воины.

Ранее 31 июля сообщили о смерти еще одного беларусского добровольца – из объединения "Пагоня".

Пресс-служба "Пагони" на своем канале в Telegram тоже не назвала имя Героя. "Это был настоящий беларус – смелый, свободный, искренний человек, боровшийся с оккупантами на стороне света", – говорится в сообщении.

"Его украинские друзья по оружию говорят: Навсегда в строю, брат! Ты воевал за Украину и не дождался освобождения Беларуси..." – написали представители "Пагони".

Согласно информации из открытых источников, количество беларусских бойцов, погибших за Украину с начала российского вторжения в 2022 году, достигло 31 человека.

Как писал OBOZREVATEL:

– От вражеского снаряда в Донецкой области погиб Максим Шварцман, который был на фронте с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ. До 24 февраля 2022 года он работал фотокорреспондентом и видеооператором для украинских СМИ.

– Отдал жизнь за независимость Украины защитник из Львовской области, радиотелефонист Павел Зиновьев. Его не стало в Изюмском районе Харьковской области.

– В боях на Донетчине погиб житель Ривненской области Александр Рыцкий. Несмотря на молодой возраст, он был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!