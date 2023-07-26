Ушел на фронт добровольцем: в Харьковской области погиб радиотелефонист из Львовщины. Фото

На войне с оккупантами отдал жизнь за независимость Украины защитник Львовской области Павел Зиновьев. Воин погиб в районе населенного пункта Чернещина Изюмского района Харьковской области.

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О тяжелой потере сообщили в Дрогобычской общине, где в селе Стебник родился и проживал Павел. Погибшему защитнику было 45 лет.

Павел Зиновьев родился 6 апреля 1978 года и закончил обучение в Стебницкой общеобразовательной школе №18.

Павел добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения России на украинские земли. С апреля 2022 года Павел активно защищал Украину на передовых позициях фронта.

На войне он исполнял обязанности радиотелефониста в отделении сбора и обработки данных разведки взвода управления разведывательной роты воинской части А4056.

К сожалению, 23 июля защитник получил минно-взрывную травму, которая была несовместима с жизнью и погиб. Из родных у Павла осталась только мать.

Напомним, что в боях в Донецкой области погиб командир противотанкового отделения из Ровенщины Александр Рыцкий. Несмотря на молодой возраст, боец уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания у села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Также в Чернигове простились с защитником Украины Артемом Харченко, погибшим в результате российских обстрелов в Донецкой области. Героя провели в последний путь 24 июля.

Ранее сообщалось, что Стрыйская община Львовской области также понесла невосполнимую потерю. На фронте во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб 37-летний житель села Диброва Роман Ляховольский.