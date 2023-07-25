Ему навсегда будет 27: в Чернигове простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Чернигове попрощались с защитником Украины Артемом Харченко, погибшим в результате российских обстрелов в Донецкой области. Героя провели в последний путь 24 июля.

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Ему навсегда будет 27 лет. Об этом сообщает "Суспільне".

Харченко родился 12 февраля 1996 года в Чернигове, где и окончил школу №24, а затем учился в ПТУ №18. Работал будущий защитник Украины на КСК "Чексил" маляром-штукатуром.

После начала полномасштабной войны он не раздумывая стал на защиту Украины. Службу нес в составе одного из подразделений воинской части А4587.

Погиб Артем Харченко 16 июля 2023 во время выполнения боевого задания. Простились с Героем в Чернигове в Екатерининском соборе, похоронили на кладбище Яцево.

Напомним, что в боях за Украину погиб воин батальона "Свобода". 28-летний Олесь "Флойд" Гусь стал в защиту родной земли с начала полномасштабного вторжения России. Собратья называют его воином феноменального мужества. Олесь был гранатометчиком, уничтожившим немало вражеской техники.

Также в боях за Украину погиб командир автомобильного отделения артбатареи из Ровенщины Дмитрий Бабко. 36-летний воин погиб во время выполнения боевого задания в Запорожье 24 июня.