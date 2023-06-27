Ему навсегда будет 36: в боях за Украину погиб командир автомобильного отделения артбатареи из Ривненской области. Фото

В боях за Украину погиб уроженец Ривненской области Дмитрий Бабка. На фронте он служил командиром автомобильного отделения артиллерийской батареи.

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36-летний воин погиб при выполнении боевого задания на Запорожье 24 июня. Трагическое известие сообщили в городском совете Радивилова, где жил Герой.

В горсовете рассказали, что Дмитрий Юрьевич Бабка родился 30 октября 1986 года. Жил в городе Радивилов. Был выпускником городского лицея №2 им. П. Г. Стрижака.

На фронте Дмитрий служил командиром автомобильного отделения артиллерийской батареи, погиб в результате обстрела противника по позициям артиллерийской батареи у населенного пункта Затишье Запорожской области.

"Настоящий патриот, который до последних минут своей жизни остался верным сыном своей Родины. Выражаем нашу поддержку, искренние соболезнования родным, близким и побратимам героически павшего на войне за Украину военнослужащего. Разделяем боль горькой потери. Его имя среди отдавших свое жизнь ради мира на нашей земле! Вечная память и слава Герою! Преклоняемся перед его подвигом", – говорится в сообщении.

Защитнику Украины было 36 лет.

О дате, времени встречи траурного кортежа и чине похорон погибшего воина в горсовете Радивилова пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб воин батальона "Свобода". 28-летний Олесь "Флойд" Гусак стал на защиту родной земли с начала полномасштабного вторжения России. Побратимы называют его воином феноменального мужества. Олесь был гранатометчиком, уничтожившим немало вражеской техники.

Отец Олеся, Андрей Гусак, продолжает защищать Украину в рядах батальона "Свобода".