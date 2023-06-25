Проявлял феноменальное мужество: в боях за Украину погиб воин батальона 'Свобода'

В батальоне "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" сообщили о гибели своего побратима Олеся "Флойда" Гусака. Воин, которому в марте исполнилось 28 лет, встал в защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения, участвовал в обороне Киева и боях на востоке нашего государства.

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Сообщение о гибели воина появилось в Telegram-канале svoboda.army. Побратимы Героя рассказывают: он был искусным гранатометчиком, в бою проявлял "феноменальное мужество" и уничтожил немало вражеской бронетехники.

"Трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусак "Флойд". Олесь с первых дней московского вторжения вступил в ряды батальона "Свобода". Сначала была оборона Киева, затем бои в Рубежном и Северодонецке. Флойд был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники. Побратимы вспоминают Олеся Гусака, как настоящего воина и верного друга", – говорится в сообщении.

В батальоне отметили, что погиб воин 19 июня. Как и где "Флойд" встретил свою смерть, в подразделении не уточнили.

"Смотрю на это фото где мы все улыбаемся – и плачу. В живых только я. "Сив" погиб пол года назад, а сегодня еще один шрам на сердце, "Флойд". Они оба достойно бились за Украину и заслуживали жить в независимой, свободной и соборной стране. Это настоящие патриоты, которые с первых дней полномасштабного вторжения были с оружием в руках. Цвет нации. Молодые, красивые, улыбающиеся и влюбленные. Со своими мечтами и планами. Как и мы все. Цена независимости Украины на веки войдет в мировую историю. Веками и миллионами жизней еще ни одна нация не отстаивала свою независимость, свободу и суверенитет", – написал побратим Олеся Андрей "Борода" Кривущенко, опубликовав общее фото с воином и еще одним павшим на фронте товарищем.

Он вспомнил, как на его глазах "Флойд" уничтожал вражескую технику.

"Флойд" на моих глазах с уничтожил БМП с подъехавшей к нам на позиции. С нее строчит по нам пулемет, а Олесь выходит на нее с гранатометом и въе*ывает ее с первого выстрела. Старая гвардия "Свободы". Сердце разрывается... Послушайте сегодня "Пинк Флойд". Не забывайте, кто враг. Слава Героям! Слава Украине! Слава Нации!" – написал Кривущенко.

"Флойд", друг. Сначала я познакомился с позицией на которой провел большинство дежурств в Севере. Это было в 2 ночи, полная темень и полная растерянность, мы на позиции, по нам работает миномет и РПГ. Мне сказали, что несколькими днями ранее ты уложил нескольких орков с той позиции... В моем представлении ты был стальным супер воином.Ты таким и был, вдохновлял еб*шиться, и каково же было мое удивление, когда я познакомился с твоим добрым взглядом и сердцем, исполненным уверенности, покоя и доброты. Я никогда не думал, что воин может сочетать в себе эти качества. Вечной жизни, друг", - вспоминает о побратиме воин Дмитрий Глазунов.

"Флойд, как же так... Не могу поверить, друг, что тебя больше нет. Ты был таким положительным, дружеским, готовым на все... Это потеря для всех, кто знал Олеся, и для всей Украины. Покойся с миром, брат", – отреагировал на трагическое известие Павел Надточий.

30 марта этого года Олесю Гусаку исполнилось 28 лет.

У него остались жена Кристина, мать Ульяна и отец Андрей, который пошел на войну вместе с сыном и продолжает воевать за Украину в рядах 3 батальона "Свобода" – теперь уже и за себя, и за сына.

Прощание с Олесем Гусаком состоится 27:06. в 11:00 в Гарнизонном храме Львова (ул. Театральная, 11). После этого похорон состоится на Поле почетных захоронений. Парастас будет проходить 26.06. с 19:00 в церкви Пресвятой Богородицы (с. Солонка, Львовская обл.).

В "Свободе" также опубликовали карточку для финансовой поддержки семьи Героя: 4149 6293 1320 0024 (Ульяна Гусь, мать).

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб ведущий инженер-технолог ЗАЭС Платон Шпак. Платона помнят как воина и активного общественного деятеля, всегда участвовавшего в акциях поддержки незаконно обвиняемых активистов или военных под судами.

После полномасштабного вторжения России в Украину он сразу же пошел гнать захватчиков с нашей земли. Служил в 110-й отдельной бригаде территориальной обороны 113 батальона.