Ему навсегда будет 22: в боях Донецкой области погиб командир противотанкового отделения из Ривненщины. Фото

В боях за независимость Украины погиб 22-летний военный Александр Рыцкий из села Быстричи Ривненской области. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания у села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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Несмотря на молодой возраст, боец уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. Печальное известие сообщил в Facebook заместитель городского головы Березного Богдан Дроженец.

По его словам, у Героя остались мать, брат и сестры.

"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль родным и близким. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу непоправимой потери", – отметил Дроженец.

Напомним: также в боях на Запорожском направлении оборвалась жизнь военного из Прикарпатья Руслана Юхненко. Герой из села Загайполь был командиром отделения разведывательно-сигнальных средств взвода управления разведывательной роты. Младший сержант умер от несовместимых с жизнью ранений, полученных во время вражеских минометных обстрелов в районе села Пятихатки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Стрыйская община Львовской области также понесла невосполнимую потерю. На фронте во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб 37-летний житель села Диброва Роман Ляховольский;

– на фронте в Луганской области также оборвалась жизнь молодого защитника из Днепропетровщины Евгения Цаберябого. Ему было 28 лет.