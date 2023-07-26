Был командиром разведчиков: на Запорожском направлении погиб младший сержант с Прикарпатья Руслан Юхненко. Фото и видео

На войне против российских захватчиков погиб еще один Герой с Прикарпатья – Юхненко Руслан Николаевич 1977 года рождения. Его жизнь оборвалась 19 июля после ранения на Запорожском направлении.

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Об этом сообщили на сайте Подгайчиковского сельского совета. Руслан Юхненко из села Загайполь был командиром отделения разведывательно-сигнальных средств взвода управления разведывательной роты.

Младший сержант умер от несовместимых с жизнью ранений, полученных им во время вражеского минометного обстрела в районе села Пятихатки Запорожской области.

"Никогда не забудем, что он сделал ради воли Украины. От всей громады приносим искреннее соболезнование семье, родным, друзьям и всем близким Руслана. По нему скорбит вся наша громада, разделяя с вами эту неописуемую боль", – сказано в сообщении.

Тело Героя 23 июля встречали на родине живым коридором. Скорбный кортеж двигался через село Подгайчики в село Загайполь к дому, где проживал Руслан. Там состоялась панихида, после чего местные жители имели возможность отдать дань почтения защитнику в доме культуры.

В понедельник, 24 июля, Руслана Юхненко похоронили в его родном селе Загайполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове попрощались с защитником Украины Артемом Харченко, погибшим в результате российского обстрела в Донецкой области. Героя провели в последний путь 24 июля.

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