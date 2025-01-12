Без отца осталась маленькая дочь: в боях под Купянском погиб защитник с Киевщины. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Иван Лилик из Киевской области. Он служил в одной из бригад в составе ГПСУ.

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Защитнику навеки осталось 34 года. О потере сообщили в соцсетях его друзья и знакомые.

"Ты был Человек: живчик, позитив, юмор, улыбка, энергия, вдохновение, справедливость и постоянное движение вперед. Не можем поверить, что ты погиб... Это страшное известие сознание отказывается принимать... Легких и мягких тебе туч, воин..." – написала Людмила Першин.

Иван Валерьевич Лилик, 03.12.1990 г. н., рос и учился в Ирпене. Был известным представителем коллектива Army Legion (ЦСКА, Киев). Он участвовал в знаковых околофутбольных событиях конца 2000-х – начала 2010-х годов, среди которых дерби из "Динамо", выезды в Севастополь, Львов, Николаев, Черкасс и другие города.

С начала полномасштабного российского вторжения занимался волонтерством, помогая людям в родном регионе и на востоке в самых горячих точках.

"Вспоминаю с улыбкой нашу первую встречу и наше знакомство, состоявшееся летом 2022 года. Тогда, увидев Ивана, я была очарована его необычной прической: длинный роскошный оселедец украшал его голову... Иван был настоящим казаком, который любил и защищал Украину и каждого из нас до последнего своего дыхания. Был очень добрым и отзывчивым человеком с хорошим чувством юмора. Настоящий патриот и волонтер… Ты навсегда в нашей памяти и сердцах", – отметила Олеся Вернигора.

На защиту страны мужчина стал в октябре прошлого года. Служил в 105-м пограничном отряде им. Владимира Великого, прикомандированном к 1-й бригаде оперативного назначения "Буревий".

Воин погиб в бою под Купянском на Харьковщине. У него остались маленькая дочь, мама и брат.

"Лучший сын, порядочный человек, любящий отец и надежный товарищ. Вечная, светлая память Герою!" – выразили соболезнования земляки защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января во время выполнения боевого задания на фронте погиб защитник Александр Павленко из Киевской области. Он стал на службу в ноябре 2024 года, был гранатометчиком стрелкового батальона.

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