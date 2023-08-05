Без отца остались девять детей: на войне погиб сержант Владимир Кондрат с Болеховщины. Фото

В Ивано-Франковской области провели в последний путь героического защитника Украины Владимира Кондрата. Воин встал на защиту родной страны от российских оккупантов, оставив дома девятерых детей. Теперь они остались сиротами.

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Прощание с Героем состоялось в его родном поселке Бубнище 3 августа. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Болеховского городского совета.

Старший сержант Владимир Кондрат погиб 27 июля на востоке Украины, где идут тяжелые бои. Свой последний бой он принял в районе населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области. В результате артиллерийских обстрелов боец погиб от ран несовместимых с жизнью.

Брат и сын погибшего Героя также защищают украинскую землю от российских захватчиков.

"Похоронили защитника на кладбище в селе Бубнище рядом с другими павшими бойцами. Опустили гроб к месту отдыха под звучание Государственного Гимна Украины и трехкратные выстрелы, как положено Герою", – говорится в сообщении.

Попрощаться с украинским воином пришли его большая семья, друзья, знакомые, односельчане, жители ближних сел, побратимы по службе и все, кто его уважал.

В горсовете отметили, что в Владимира было много планов и идей на будущее. Он мечтал воспитать, а потом женить дочерей и сыновей, дождаться внуков и взять их на руки.

"Теперь эта семья вынуждена учиться жить по новому, ведь безжалостная война забрала самое ценное – отца, мужа, сына, брата, надежное плечо поддержки", – сказали авторы сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне погиб еще один украинский воин, защищавший наше государство от российского агрессора. Свою жизнь в боях с российскими оккупантами отдал старший лейтенант Роман Корвацкий.

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