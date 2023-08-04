Отдал свою жизнь за Украину: в Харьковской области погиб командир взвода противотанкистов Роман Корвацкий из Калуша. Фото

На войне погиб еще один украинский воин, защищавший наше государство от российского агрессора. Свою жизнь в боях с русскими оккупантами отдал старший лейтенант Роман Корвацкий.

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Герой был родом из Калуша. Об этом сообщил глава Калушской городской территориальной общины Андрей Найда.

"Снова от боли сжимаются сердца... Еще один Защитник, Герой, стал Ангелом Небесным... Во время выполнения боевой задачи, верный военной присяге, отдал свою жизнь за Украину калушанин, старший лейтенант Корвацкий Роман Игоревич", – говорится в сообщении.

Роман Корвацкий, который был командиром взвода противотанковых ракетных комплексов, навсегда останется 43 года. Он погиб 2 августа в результате минометных обстрелов в зоне боевых действий на Харьковщине.

"Вечная память и царство небесное павшего Воину! Глубокие соболезнования родным и близким! Слава Герою Роману Корвацкому!" – резюмировал Найда.

Как писал OBOZREVATEL:

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