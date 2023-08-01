Имел сформированные убеждения и взгляды на жизнь: на Донбассе погиб Александр Федорович из Чигиринщины. Фото

Война с оккупационными войсками России забрала жизнь еще одного героического украинского воина. На фронте погиб мужественный боец Александр Федорович из Черкасской области.

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Военный был родом из поселка Тиньки на Чигиринщине. О его гибели сообщили на официальной Facebook-странице Чигиринской городской территориальной громады.

Последний бой воин принял в зоне выполнения боевых заданий в Донецкой области, его не стало 23 июля.

Как говорится в сообщении, Александр Федорович с января 2023 года стал на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ по контракту.

Воин родился в 1989 году, учился в Рацивской общеобразовательной школе I-III ступеней, которую окончил в 2006 году. Получил высшее образование, всегда имел сформированные собственные взгляды и убеждения на жизнь.

Вместе с женой и сыном Владимиром военный проживал в поселке Тиньки.

"Уважаемые жители громады! Просим достойно встретить нашего защитника, отдавшего свою жизнь за наше мирное небо", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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