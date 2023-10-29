Без отца остались дочери: в боях за Украину погиб воин Василий Куковинец из Кременчуга. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб воин ВСУ Василий Куковинец из Кременчуга Полтавской области. Он защищал Украину на фронте семь месяцев.

Дома своего Героя не дождались мать, жена и две дочери. О потере сообщил Департамент социальной защиты населения Кременчуга (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сообщается, что кременчужанин Куковинец Василий Иванович пошел на военную службу по мобилизации 10 марта 2023 года. В рядах ВСУ был главным сержантом, имел позывной "Куша".

Свой последний бой воин принял 17 октября возле Колесниковки в Харьковской области. Защитник погиб при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности родной страны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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В понедельник, 30 октября, в Кременчуге будет встречать возвращение Героя домой "на щите".

Прощание с Василием Куковинцем пройдет в Городском Дворце Культуры и Свято-Николаевском соборе. Вечный покой воин найдет на Свиштовском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин 33-й ОМБр Андрей Богданов. Защитник с Днепропетровщины был командиром отделения ударных БпАК, его жизнь оборвалась возле села Вербовое на Запорожье.

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