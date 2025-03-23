Без отца остались два сына: в боях в Донецкой области погиб защитник из Одесщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Александр Веренщук. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области.

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У военного остались два сына. Об этом сообщили в Петроверовской территориальной громаде Одесской области.

Военнослужащий героически погиб 11 марта 2025 года в бою за независимость и свободу Украины. Он отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Донецком направлении.

"Как настоящий воин, он до последнего вздоха мужественно защищал родную землю, нашу свободу и будущее. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всему обществу. Разделяем вашу боль и преклоняем головы перед светлой памятью Героя", – говорится в сообщении территориальной громады.

Александр Веренщук запомнился землякам как трудолюбивый, несгибаемый, настоящий патриот. У бойца остались родители, жена и два сына.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный с Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, солдат Павел Кухарский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля 2024 года.

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