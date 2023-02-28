Без отца остались два сына: в боях за Украину в годовщину вторжения России погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб уроженец Львовщины Роман Гресько. В мае ему должно было исполниться 49 лет.

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У Героя остались жена и два сына. Трагическую весть сообщили в Стрыйском городском совете.

В горсовете Стрыя рассказали, что Роман Гресько защищал родину в рядах механизированного батальона.

Родился он 10 мая 1974 года. Жил в селе Завадов Стрыйского района Львовской области. Образование получал в Стрыйском ВПУ №8.

На защиту Украины стал в октябре прошлого года. С начала 2023 участвовал в боевых действиях, отбивая российскую агрессию.

Погиб Роман Гресько в день годовщины полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2023 года, в Донецкой области.

"Осиротела семья... Без отца остались два сына. Искренние соболезнования жене, всем родным и близким. Еще один Ангел присоединился к небесной страже. Герой навсегда! Вечная и светлая память!" – отметили в Стрыйском горсовете.

Тело павшего в боях с врагом Героя земляки встречают 28 февраля. Прощание с воином состоится 1 марта в его родном селе Завадов.

Напомним, в результате российской атаки иранскими дронами-камикадзе в ночь на 27 февраля в Хмельницком погибли двое спасателей. 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук работали на месте атаки, когда враг нанес повторный удар. Владислав скончался на месте, сердце Сергея остановилось в больнице, где медики пытались спасти ему жизнь.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом. 41-летний майор Алексей Коваленко погиб в марте 2022 года, российские захватчики сбили его бомбардировщик.