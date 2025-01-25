Без отца остались двое детей: на фронте погиб 37-летний снайпер из Славянска. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб 37-летний военный Максим Нефедов родом из Славянска Донецкой области. Свой последний бой украинский защитник принял 23 ноября 2024 года.

Видео дня

Боец служил снайпером роты спецназначения воинской части 3057. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Максим Нефедов родился 30 сентября 1987 года в Краматорске. Когда ему было два года, его родители переехали в Славянск, где он окончил школу №20 и продолжил обучение в Краматорском высшем профтехучилище №14, где получил специальность повара-кондитера. В 2008 году Максим женился, в браке родились сын Даниил и дочь Диана.

После начала полномасштабного российского вторжения вместе с детьми уехал в Дрогобыч, где занялся волонтерством. Впоследствии семья перебралась в город Александрия в Кировоградской области.

В июле 2024 мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Погиб во время выполнения боевого задания в районе поселка Щербиновка Бахмутского района. Некоторое время он считался пропавшим без вести. В Славянске у Максима остались родители. Без папы будут расти двое детей. Похоронен защитник на военном кладбище в Александрии.

Напомним, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Слива. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!