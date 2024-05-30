Без отца остались двое детей: на Хмельнитчине простились с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В городе Нетешин на Хмельнитчине провели в последний земной путь защитника Украины Александра Дячука. Гранатометчик стрелкового отделения бригады "Эдельвейс" погиб в боях на Бахмутском направлении.

Воину было 40 лет, у него остались жена и двое детей. О Герое рассказала Ганнопольская громада, опубликовав фото с церемонии прощания.

Александр Дячук родился в 1984 году в Славуте, со временем его семья переехала в Нетишин. Там он окончил школу и училище, где учился на электрика. В мирной жизни мужчина работал электромонтажником на одном из предприятий, затем – в магазине, а дальше на разных работах.

Как рассказала "Суспільному" главный специалист отдела по организационным вопросам исполнительного комитета Нетишинского горсовета Татьяна Онисимчук, в ряды ВСУ мужчину мобилизовали 6 декабря 2023 года. Солдат был гранатометчиком стрелкового отделения взвода стрелковой роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Воин погиб 25 мая во время боя возле Раздоловки Бахмутского района Донетчины в результате атаки вражеского дрона.

"Преданный воин с честью и достоинством исполнил свой долг гражданина, патриота по защите своего государства. До последнего остался верен своим собратьям, своему народу и своей Родине", – говорится в сообщении.

У защитника остались жена и двое детей, мать и сестра. Прощание состоялось 29 мая в Нетешине, похоронили Героя в селе Довжки, где живут его родные. По 31 мая на территории громады объявили трехдневный траур.

"Все общество выражает искренние соболезнования родным и близким преданного Воина Украины. В наших сердцах, в нашей памяти Александр, навечно останется несгибаемым Героем, бесстрашным воином Украины. Вечный покой его души. Вечная и светлая память и Царство Небесное. Вечная память Герою!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб 42-летний воин Валерий Козак с Хмельнитчины. Защитник служил стрелком-помощником гранатометчика.

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