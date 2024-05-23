Отдал жизнь за Украину: во время обстрела на Харьковщине погиб защитник с Хмельнитчины

В Харьковской области во время выполнения боевого задания в результате российского обстрела 15 мая погиб украинский военнослужащий Валерий Козак. Герой проживал в городе Изяслав на Хмельнитчине.

Ему было 42 года. О трагедии сообщили на Facebook-странице представители Изяславского горсовета.

Солдат Козак Валерий Михайлович служил стрелком-помощником гранатометчика механизированного батальона одной из бригад Вооруженных сил.

"Он до конца с честью и достоинством исполнял свой гражданский и военный долг", – подчеркнули в городском совете.

Чиновники передали семье и всем близким Героя соболезнования. "К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери, ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи, вместе со всем миром склоняем головы в глубокой скорби", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

– 20 мая на фронте погиб 38-летний Герой Александр Гавловский, который в мирной жизни работал шахтером в Кривом Роге. Трагедия произошла вблизи села Уманское Донецкой области.

– Также на Донетчине 15 мая во время выполнения боевого задания погиб штаб-сержант Игорь Уткин из Киевской области.

– 17 мая погиб защитник Украины Сергей Турук с Волыни. Меньше двух месяцев до этого воину исполнилось 24 года.

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